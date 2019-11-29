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Espreso.tvОбществоНикто не позволит "сливать" дела Майдана, - Зеленский

Никто не позволит "сливать" дела Майдана, - Зеленский


фото: president.gov.ua/
Первым вопросом в повестке дня Верховной Рады 3 декабря должны быть изменения в закон о ГБР по расследованию преступлений против участников Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Третьего декабря первым вопросом на повестке дня в Верховной Раде Украины будут очень важны изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказал Зеленский.

Зеленский, выступая в Генпрокуратуре, сказал работникам о том, что они должны продолжить на достойном уровне процессуальное руководство этих дел.

"Несмотря на то что с 20 ноября прокуратура лишена функций следствия, вы должны продолжать на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на площади Независимости в 2013-2014 годах", - добавил Зеленский.

  • Протестная голодовка адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже девятые сутки.
  • Глава ГБР Роман Труба опроверг то, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро расследований.
  • Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось.
  • Евгения Закревская рассказала, чем опасна остановка расследования дел о Революции Достоинства.
  • Закревская, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы внести правки в закон о ГБР.
  • Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская продолжит голодовку, пока Верховная Рада не проголосует за поправку , которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР без конкурса.
  • Евгения Закревская рассказала о том, какой процесс необходим для продолжения расследований дел, связанных с событиями во время Революции Достоинства.
  • Закревская считает, что передача дел по поводу событий во время Евромайдана от Генпрокуратуры нескольким ведомствам (СБУ, НАБУ и ГБР) осложнит следствие.
 

 

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