Никто не позволит "сливать" дела Майдана, - Зеленский

29 ноября, 2019, 18:02

Первым вопросом в повестке дня Верховной Рады 3 декабря должны быть изменения в закон о ГБР по расследованию преступлений против участников Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Третьего декабря первым вопросом на повестке дня в Верховной Раде Украины будут очень важны изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказал Зеленский.

Зеленский, выступая в Генпрокуратуре, сказал работникам о том, что они должны продолжить на достойном уровне процессуальное руководство этих дел.

"Несмотря на то что с 20 ноября прокуратура лишена функций следствия, вы должны продолжать на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на площади Независимости в 2013-2014 годах", - добавил Зеленский.