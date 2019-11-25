Закревская назвала список дел Майдана, в которых остановилось следствие
25 ноября, 2019, 20:56
Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось
Она перечислила эпизоды в интервью Цензор.НЕТ.
Так, по ее словам, сейчас не расследуются:
- Разгон протестующих 30.11.2013 г.
- Штурм Майдана 11.12.2013 г..
- Убийства и ранения в январе 2014-го года
- Убийства и ранения титушками и правоохранителями днем 18.02.2014 г. (в т.ч. давка в баррикаде станции м. Крещатик)
- Незаконное финансирование правоохранителей
- События перед Хмельницким СБУ 19.02.2014 г.
- Убийство Сергиенко
- Преследование майдановцев в Черкассах.
"Когда я говорю, что шансы на расследование худеют вместе со мной, я не преувеличиваю. Я умаляю опасности. Дела Майдана под гораздо большей угрозой, чем мой вес", - добавила Закревская.
- Протестную голодовку адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже пятые сутки.
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