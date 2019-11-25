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Espreso.tvОбществоЗакревская назвала список дел Майдана, в которых остановилось следствие

Закревская назвала список дел Майдана, в которых остановилось следствие


фото: rozmova.wordpress.com
Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось

Она перечислила эпизоды в интервью Цензор.НЕТ.

Так, по ее словам, сейчас не расследуются:

  1. Разгон протестующих 30.11.2013 г.
  2. Штурм Майдана 11.12.2013 г..
  3. Убийства и ранения в январе 2014-го года
  4. Убийства и ранения титушками и правоохранителями днем 18.02.2014 г. (в т.ч. давка в баррикаде станции м. Крещатик)
  5. Незаконное финансирование правоохранителей
  6. События перед Хмельницким СБУ 19.02.2014 г.
  7. Убийство Сергиенко
  8. Преследование майдановцев в Черкассах.

"Когда я говорю, что шансы на расследование худеют вместе со мной, я не преувеличиваю. Я умаляю опасности. Дела Майдана под гораздо большей угрозой, чем мой вес", - добавила Закревская. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161631

  • Протестную голодовку адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже пятые сутки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161631

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