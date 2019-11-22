В Грузии - стычки под офисами провластных депутатов
Об этом сообщает информационное агентство Новости-Грузия со ссылкой на телеканал "Рустави 2".
Как отмечается, в ходе сегодняшней акции возле мажоритарного бюро Талаквадзе было мобилизовано большое количество полиции. Помешать повесить замок на двери офиса также пытались активисты "Грузинской мечты". Несколько раз ситуация накалялась.
Главу Озургетского отделения "Европейской Грузии" Михаила Гоготишвили столкнули с лестницы мэрии, где находится бюро.
"Они толкали нас, прогоняли, но в итоге офис Талаквадзе был опечатан. На здание мэрии, где находится мажоритарное бюро Талаквадзе, мы наклеили стикеры. У нас было противостояние с активистами "Грузинской мечты". Они начали оскорблять нас, но мы зафиксировали, что мы мирные граждане и протестуем против провала (реформы). мы сказали, чтобы они не снимали (замок), потому что мы снова вернемся. Везде мы напомним им, что обещание должно быть выполнено, и выборы должны быть проведены по пропорциональной системе ", - сказал Гоготишвили журналистам.
В пятницу "Европейская Грузия" планирует "опечатать" офисы всех мажоритарных депутатов правящей партии. Общественные активисты и оппозиционеры собираются повесить замки на бюро Михаила Кавелашвили в тбилисском районе Надзаладеви, Мамуки Мдинарадзе в Сабуртало, а также Иосифа Макрахидзе в городе Гори. Офисы других мажоритарщиков "Грузинской мечты" вместе с общественными активистами пикетировать будет "Единое национальное движение".
- Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
- 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
- У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
- США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
- 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
- Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
- 21 ноября суд Тбилиси отправил в тюрьму десять активистов.
- Утром 21 ноября между протестующими и полицией также произошла потасовка под зданием правительства, были задержаны трое протестующих перед офисом правящей партии "Грузинская мечта".
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