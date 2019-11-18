Протесты в Грузии: задержали основателя оппозиционной телекомпании

18 ноября, 2019, 17:12

Грузинские власти задержали одного из основателей оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа

Об этом сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на генерального директора телекомпании Ника Гварамия.

"Нашего основателя Георги Руруа только что задержали после того, как подбросили оружие. Не время медлить! В этой стране останемся или мы, или преступная иванишвилевская клептокартия, его коррумпированный и антинародный режим и людоедский спецназ! Мы должны избавиться от узураптора или же они оставят нас без родины!!!" - пишет Гварамия в Facebook.

В МВД Грузии подтвердили, что Георги Руруа задержан по 3 и 4 части статьи 236, которая предусматривает незаконное приобретение-хранение-ношение оружия.

В сентябре бизнесмен Георги Руруа стал первым инвестором новой оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" ( "Главный канал") - он приобрел долю в 2,5%.

Бизнесмен Георги Руруа является родным братом Ники Руруа - экс-министра культуры Грузии, члена политического совета партии "Единое национальное движение" и одного из лидеров команды третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В декабре 2018 г. Ники Руруа внезапно умер от сердечного приступа в возрасте 50 лет.

Ника Гварамия решил основать новое телевидение 18 июля после того, как был уволен с поста гендиректора телекомпании "Рустави-2" после смены владельца оппозиционного телеканала. Вслед за ним "Рустави-2" покинули и ведущие журналисты, обвинив новых собственников в выполнении заказов власти и стремлении заглушить свободу слова.