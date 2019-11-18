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Espreso.tvМирСША и ЕС отреагировали на возобновление протестов в Грузии

США и ЕС отреагировали на возобновление протестов в Грузии


фото: reuters
США и ЕС призвали к диалогу правительство Грузии, а также политические партии и протестующих

Как говорится в совместном заявлении, Запад признает "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию".

Они призвали к спокойному и уважительному диалогу.

  • Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку в Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
  • 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
  • У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
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