Грузия: у здания правительства произошли новые столкновения с полицией

21 ноября, 2019, 12:52

В Тбилиси возле здания правительства Грузии произошли новые столкновения между протестующими и полицией

Об этом сообщает местное издание interpressnews.

Сообщается, что в ходе акции протеста лидеры и сторонники оппозиционных партий пытались повесить замок на вход в администрацию. Мобилизованная полиция не давала им такой возможности, в результате чего произошли столкновения.

В результате участники акции символически повесили замок на ограду офиса правительства Грузии. По их словам, они намерены устраивать такие пикеты и в будущем. На данный момент на месте остаются участники акции и полицейские.