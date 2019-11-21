Грузия: у здания правительства произошли новые столкновения с полицией
21 ноября, 2019, 12:52
В Тбилиси возле здания правительства Грузии произошли новые столкновения между протестующими и полицией
Об этом сообщает местное издание interpressnews.
Сообщается, что в ходе акции протеста лидеры и сторонники оппозиционных партий пытались повесить замок на вход в администрацию. Мобилизованная полиция не давала им такой возможности, в результате чего произошли столкновения.
В результате участники акции символически повесили замок на ограду офиса правительства Грузии. По их словам, они намерены устраивать такие пикеты и в будущем. На данный момент на месте остаются участники акции и полицейские.
- Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
- 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
- У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
- США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
- 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
- Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
- 21 ноября суд Тбилиси отправил в тюрьму десять активистов.
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