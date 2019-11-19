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Espreso.tvМирРазгон протестующих в Тбилиси: полиция задержала 37 человек

Разгон протестующих в Тбилиси: полиция задержала 37 человек

Полиция задержала 37 участников демонстрации в Тбилиси во время разгона 18 ноября

О таком сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.

По данным министерства, в ходе столкновений шесть человек пострадали, из них двое - полицейских. Разгон акции протеста в МВД объяснили тем, что она якобы "вышла за рамки закона".

В свою очередь, лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе заявил, что разгон "обернется для нынешней власти серьезными последствиями"

  • Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
  • 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
  • У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
  • США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
  • 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента.
  • Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель опозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.

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