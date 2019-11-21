Протесты в Грузии: суд отправил в тюрьму десятерых активистов

21 ноября, 2019, 11:52

Суд Тбилиси вынес приговор 12 активистам, которые были задержаны во время разгона акции протеста под зданием грузинского парламента

Как сообщает Грузия Онлайн, десять человек приговорили к административному заключению - среди них восемь общественных активистов и двое представителей оппозиционной партии Единое национальное движение.

Из здания суда арестованных отправили в изолятор временного содержания.

Еще два активиста получили словесное предупреждение и штраф.

Рассмотрение дел еще 25 задержанных судья перенес.

Активисты и представители оппозиции, которые пришли поддержать задержанных, встретили приговор криками, свистом и скандированием "Рабы!». Они заявили, что власть пытается нейтрализовать активистов, чтобы те не приняли участие в запланированной на 25 ноября акции протеста.