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Espreso.tvМирПротесты в Грузии: суд отправил в тюрьму десятерых активистов

Протесты в Грузии: суд отправил в тюрьму десятерых активистов

Суд Тбилиси вынес приговор 12 активистам, которые были задержаны во время разгона акции протеста под зданием грузинского парламента

Как сообщает Грузия Онлайн, десять человек приговорили к административному заключению - среди них восемь общественных активистов и двое представителей оппозиционной партии Единое национальное движение.

Из здания суда арестованных отправили в изолятор временного содержания.

Еще два активиста получили словесное предупреждение и штраф.

Рассмотрение дел еще 25 задержанных судья перенес.

Активисты и представители оппозиции, которые пришли поддержать задержанных, встретили приговор криками, свистом и скандированием "Рабы!». Они заявили, что власть пытается нейтрализовать активистов, чтобы те не приняли участие в запланированной на 25 ноября акции протеста.

  • Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
  • 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
  • У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
  • США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
  • 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
  • Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
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