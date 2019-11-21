Протесты в Грузии: суд отправил в тюрьму десятерых активистов
21 ноября, 2019, 11:52
Суд Тбилиси вынес приговор 12 активистам, которые были задержаны во время разгона акции протеста под зданием грузинского парламента
Как сообщает Грузия Онлайн, десять человек приговорили к административному заключению - среди них восемь общественных активистов и двое представителей оппозиционной партии Единое национальное движение.
Из здания суда арестованных отправили в изолятор временного содержания.
Еще два активиста получили словесное предупреждение и штраф.
Рассмотрение дел еще 25 задержанных судья перенес.
Активисты и представители оппозиции, которые пришли поддержать задержанных, встретили приговор криками, свистом и скандированием "Рабы!». Они заявили, что власть пытается нейтрализовать активистов, чтобы те не приняли участие в запланированной на 25 ноября акции протеста.
- Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
- 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
- У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
- США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
- 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
- Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
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