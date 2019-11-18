Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси, применяются водометы
18 ноября, 2019, 15:56
Спецназ начал разгон протестующих в Тбилиси, которые возвели баррикады у парламента
Об этом сообщает " ИнтерпрессНьюс ".
Правоохранители задержали нескольких человек под парламентом, сообщается о 10 человек. Силовики также начали освобождать заблокированную улицу Руставели.
Представитель Министерства внутренних дел дал организаторам митинга 30-минутный срок, чтобы освободить территорию у здания парламента, после чего спецназ начал очистки территории возле парламента от протестующих.
Полиция применяет водометы.
Читайте также
-
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-