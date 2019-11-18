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Espreso.tvОбществоСпецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси, применяются водометы

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси, применяются водометы


фото: reuters
Спецназ начал разгон протестующих в Тбилиси, которые возвели баррикады у парламента

Об этом сообщает " ИнтерпрессНьюс ".

Правоохранители задержали нескольких человек под парламентом, сообщается о 10 человек. Силовики также начали освобождать заблокированную улицу Руставели.

Представитель Министерства внутренних дел дал организаторам митинга 30-минутный срок, чтобы освободить территорию у здания парламента, после чего спецназ начал очистки территории возле парламента от протестующих.

Полиция применяет водометы.

 

 

 

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