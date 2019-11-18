В Грузии митингующие не пустили в парламент депутатов от партии Иванишвили
Об этом сообщает портал Новости-Грузия.
"Участники акции протеста оппозиции, со вчерашнего вечера пикетируют у парламента Грузии все четыре входа (центральный и три дополнительных), сегодня не пропустили в законодательный орган уже трех депутатов от правящей партии "Грузинская мечта": Мераба Кварая, Реваза Арвеладзе и Гия Жоржолиани" , - говорится в сообщении.
Протестующие призвали депутатов покинуть парламентское большинство из-за того, что "Грузинская мечта" провалила на голосовании конституционные изменения, связанные с избирательной реформой, и не выполнила свое обещание провести в 2020 году пропорциональные выборы.
Представителей правящей партии, попавших в пикет, сотрудникам полиции пришлось сопровождать к автомобилям.
Сообщается, что сегодня в парламенте должны состояться заседание бюро и комитета региональной политики и самоуправления. Однако лидеры оппозиции заявляют, что сегодня ни один депутат не попадет в парламент.
- Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
- 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
- У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
- США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
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