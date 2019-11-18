 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Грузии митингующие не пустили в парламент депутатов от партии Иванишвили

В Грузии митингующие не пустили в парламент депутатов от партии Иванишвили

Участники акции протеста, которые со вчерашнего вечера пикетируют парламент Грузии, не пропустили в законодательный орган уже трех депутатов от правящей партии

Об этом сообщает портал Новости-Грузия.

"Участники акции протеста оппозиции, со вчерашнего вечера пикетируют у парламента Грузии все четыре входа (центральный и три дополнительных), сегодня не пропустили в законодательный орган уже трех депутатов от правящей партии "Грузинская мечта": Мераба Кварая, Реваза Арвеладзе и Гия Жоржолиани" , - говорится в сообщении.

Протестующие призвали депутатов покинуть парламентское большинство из-за того, что "Грузинская мечта" провалила на голосовании конституционные изменения, связанные с избирательной реформой, и не выполнила свое обещание провести в 2020 году пропорциональные выборы.

Представителей правящей партии, попавших в пикет, сотрудникам полиции пришлось сопровождать к автомобилям.

Сообщается, что сегодня в парламенте должны состояться заседание бюро и комитета региональной политики и самоуправления. Однако лидеры оппозиции заявляют, что сегодня ни один депутат не попадет в парламент.

  • Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
  • 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
  • У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
  • США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

18 ноября, 2019 понедельник

17 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать