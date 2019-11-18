В Грузии митингующие не пустили в парламент депутатов от партии Иванишвили

18 ноября, 2019, 14:20

Участники акции протеста, которые со вчерашнего вечера пикетируют парламент Грузии, не пропустили в законодательный орган уже трех депутатов от правящей партии

Об этом сообщает портал Новости-Грузия.

"Участники акции протеста оппозиции, со вчерашнего вечера пикетируют у парламента Грузии все четыре входа (центральный и три дополнительных), сегодня не пропустили в законодательный орган уже трех депутатов от правящей партии "Грузинская мечта": Мераба Кварая, Реваза Арвеладзе и Гия Жоржолиани" , - говорится в сообщении.

Протестующие призвали депутатов покинуть парламентское большинство из-за того, что "Грузинская мечта" провалила на голосовании конституционные изменения, связанные с избирательной реформой, и не выполнила свое обещание провести в 2020 году пропорциональные выборы.

Представителей правящей партии, попавших в пикет, сотрудникам полиции пришлось сопровождать к автомобилям.

Сообщается, что сегодня в парламенте должны состояться заседание бюро и комитета региональной политики и самоуправления. Однако лидеры оппозиции заявляют, что сегодня ни один депутат не попадет в парламент.