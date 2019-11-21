Под офисом правящей партии Грузии произошли новые задержания

21 ноября, 2019, 16:02

Грузинская полиция 21 ноября задержала трех протестующих перед офисом правящей партии "Грузинская мечта"

Об этом сообщает местное издание Interpressnews.

Полиция заблокировала движение демонстрантам, в результате чего началось противостояние, которое закончилось арестом 3 человек.



Утром в четверг между протестующими и полицией также произошла стычка под зданием правительства, однако о задержанных не сообщалось.