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Espreso.tvМирПод офисом правящей партии Грузии произошли новые задержания

Под офисом правящей партии Грузии произошли новые задержания


фото: reuters
Грузинская полиция 21 ноября задержала трех протестующих перед офисом правящей партии "Грузинская мечта"

Об этом сообщает местное издание Interpressnews.

Полиция заблокировала движение демонстрантам, в результате чего началось противостояние, которое закончилось арестом 3 человек.

Утром в четверг между протестующими и полицией также произошла стычка под зданием правительства, однако о задержанных не сообщалось.

  • Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
  • 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
  • У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
  • США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
  • 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
  • Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
  • 21 ноября суд Тбилиси отправил в тюрьму десять активистов.
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