Эрдоган угрожает новой операцией против курдов
Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед депутатами своей партии, сообщает Reuters.
Он сказал, что Турция оставляет за собой право начать еще одну военную операцию против YPG в этом районе.
Анкара и Москва договорились о том, что курдские отряды YPG выйдут из 30-километровой полосы к югу от границы в Сирии до конца вторника. Россия сообщила Турции, что YPG покинули эту территорию в течение 150 часов.
"Несмотря на то, что имеющаяся у нас информация свидетельствует о неуспешности этого в полном смысле слова, мы дадим ответ после наших полевых оценок", - сказал он.
Россия и Турция должны начать совместное патрулирование в районе вглубь на 10 км от границы, но Эрдоган заявил, что патрулирование начнется в пятницу и на глубине всего 7 км.
"Если мы увидим, что члены террористической организации не вышли из 30-километровой зоны, или если нападения продолжатся, независимо откуда, мы оставляем за собой право провести собственную операцию", - сказал он.
Турция рассматривает YPG как террористическую организацию за ее связи с курдскими боевиками на юго-востоке Турции.
- Напомним, наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября после внезапного вывода президентом Трампом тысячи американских военных из северной Сирии.
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн.
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- Германия предложила создать зону безопасности под международным контролем, с участием Турции и России.
- 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях в Сирии, после чего Анкара заявила о завершении военной операции на севере Сирии.
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