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Espreso.tvОбществоЭрдоган требует от США выдачи одного из лидеров сирийских курдов

Эрдоган требует от США выдачи одного из лидеров сирийских курдов


фото: reuters
Анкара потребует от США экстрадиции одного из лидеров курдских отрядов самообороны YPG Ферхада Абди Сахина, известного под именем Мазлум Кобани, который числится в турецком "красном" перечне особо опасных "террористов" и находится в международном розыске

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами на телеканале TRT1, сообщает Укринформ.

"У нас было соглашение об экстрадиции с Соединенными Штатами. Америка должна вернуть этого человека (Ферхада Абди Сахина - ред.)  нам. Потому что он в розыске, его имя в "красном бюллетене", - сказал Эрдоган.

Он уточнил, что вопросом занимается министр юстиции, который отправит соответствующий запрос об экстрадиции в Вашингтон.

Президент Турции также высказался критически в адрес стран, которые видят в Мазлум Кобани "политическую фигуру". В частности, такое замечание касается Президента США Дональда Трампа, который написал о своем положительном впечатлении от встречи с лидером YPG в Twitter.

"Мне очень понравилась моя беседа с генералом Мазлум Абди. Он ценит то, что мы сделали, и я ценю то, что сделали курды. Возможно, пришло время курдам направиться в нефтяной регион!" - написал Трамп.

Сегодня турецкие СМИ выразили критическую оценку действий самого Twitter по отношению к Мазлум Кобани. Его профиль получил "синюю галочку" в Twitter, что означает прохождение аккаунтом официальной верификации и популярности среди читателей.

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