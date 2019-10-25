Эрдоган требует от США выдачи одного из лидеров сирийских курдов
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами на телеканале TRT1, сообщает Укринформ.
"У нас было соглашение об экстрадиции с Соединенными Штатами. Америка должна вернуть этого человека (Ферхада Абди Сахина - ред.) нам. Потому что он в розыске, его имя в "красном бюллетене", - сказал Эрдоган.
Он уточнил, что вопросом занимается министр юстиции, который отправит соответствующий запрос об экстрадиции в Вашингтон.
Президент Турции также высказался критически в адрес стран, которые видят в Мазлум Кобани "политическую фигуру". В частности, такое замечание касается Президента США Дональда Трампа, который написал о своем положительном впечатлении от встречи с лидером YPG в Twitter.
"Мне очень понравилась моя беседа с генералом Мазлум Абди. Он ценит то, что мы сделали, и я ценю то, что сделали курды. Возможно, пришло время курдам направиться в нефтяной регион!" - написал Трамп.
Сегодня турецкие СМИ выразили критическую оценку действий самого Twitter по отношению к Мазлум Кобани. Его профиль получил "синюю галочку" в Twitter, что означает прохождение аккаунтом официальной верификации и популярности среди читателей.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября.
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн.
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- Германия предложила создать зону безопасности под международным контролем, с участием Турции и России.
- 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях в Сирии, после чего Анкара заявила о завершении военной операции на севере Сирии.
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