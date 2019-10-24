Министр культуры Бородянский прокомментировал оскорбления от Коломойского за извинение перед Гонтаревой

24 октября, 2019, 21:53

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который извинялся перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой после насмешки "Вечернего квартала" с поджога ее дома, прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны бизнесмена Игоря Коломойского

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", - сказал Бородянский.

Оскорбления Коломойского Бородянский назвал "реакцией невоспитанного человека" и объяснил, почему решил извиниться перед Гонтаревой.

"Мое извинение я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно недопустимо", - сказал министр.

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