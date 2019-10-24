Министр культуры Бородянский прокомментировал оскорбления от Коломойского за извинение перед Гонтаревой
24 октября, 2019, 21:53
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который извинялся перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой после насмешки "Вечернего квартала" с поджога ее дома, прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны бизнесмена Игоря Коломойского
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Я считаю, что ... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", - сказал Бородянский.
Оскорбления Коломойского Бородянский назвал "реакцией невоспитанного человека" и объяснил, почему решил извиниться перед Гонтаревой.
"Мое извинение я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно недопустимо", - сказал министр.
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- Напомним, в ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом, принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджогом дома Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- "Квартал-95" назвал это выступление "острой политической сатирой".
- Руководитель хора Веревки Коринец извинился перед Гонтаревой.
- Коломойский назвал министра экономики Милованова "дебилом" за слова о вреде инвестклимата от шутки "Квартала", а министра культуры Владимира Бородянского, который извинился перед Гонтаревой, - подонком.
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