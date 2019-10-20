"Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала": "Квартал 95" цинично пошутил над поджегом дома Гонтаревой

20 октября, 2019, 22:06

В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджегом дома эксглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой

Об этом сообщает "Новинарня".

Видео выступления было обнародовано 20 октября. В анонсе юмористического номера ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием".

"Квартал 95" посвятил ей песню в исполнении Евгения Кошевого и женской части Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

Кошевой с хором спели на мотив известной народной песни: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала".

В пародийной композиции можно услышать фразы: «Хата горит в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали". "У пісні цій мораль проста - хата згоріла від стида", - закончил Кошевой под аплодисменты зрителей во Дворце "Украина".