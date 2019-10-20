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Espreso.tvОбщество"Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала": "Квартал 95" цинично пошутил над поджегом дома Гонтаревой

"Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала": "Квартал 95" цинично пошутил над поджегом дома Гонтаревой


фото: kvartal95.com
В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджегом дома эксглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой

Об этом сообщает "Новинарня".

Видео выступления было обнародовано 20 октября. В анонсе юмористического номера ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием".

"Квартал 95" посвятил ей песню в исполнении Евгения Кошевого и женской части Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

Кошевой с хором спели на мотив известной народной песни: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала".

В пародийной композиции можно услышать фразы: «Хата горит в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали". "У пісні цій мораль проста - хата згоріла від стида", - закончил Кошевой под аплодисменты зрителей во Дворце "Украина".

  • В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом, принадлежащий семье эксглавы НБУ Валерии Гонтаревой
  • Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
  • В комментарии журналистам Гонтарева категорически опровергла версию о собственной причастности к поджогу с целью получения убежища в Великобритании, где она сейчас живет.
  • Представитель полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на пепелище сгоревшего дома нашли зажигательную светло-шумовую ракету, а не следы "коктейля Молотова".
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