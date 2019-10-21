"Острая политическая сатира. Так было, есть и будет": "Квартал-95" прокомментировал номер о поджоге дома Гонтаревой
Об этом говорится в заявлении "Квартала" в Facebook.
"Почти каждый новый выпуск" Вечернего Квартала "становится резонансным, потому что мы шутим на те темы, которые волнуют общество." Квартал "- это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам. Именно политики их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его ", - говорится в заявлении студии.
В "Квартале" также обратились к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому: "Мы приглашаем вас на следующую съемку" Вечернего Квартала ", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет".
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Также актеры обратились к министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, который заявлял , что номер "Квартала" о Гонтаревой негативноо повлиял на инвестклимат Украины: "Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов".
Ему также посоветовали обвинить "Квартал" в случаях, "если что-то пойдет не так".
"Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - добавили в студии.
- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджегом дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- Коломойский прокомментировал этот номер студии "Квартал 95:" Да не последнее же имущество сгорело "
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