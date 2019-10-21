"Стыд для всей страны", - Гонтарева о номере "Квартала 95" и хора имени Веревки о поджоге ее дома

21 октября, 2019, 07:32

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева прокомментировала номер студии "Квартал 95" о поджоге ее дома

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Это стыд !!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе!", - отметила Гонтарева, добавив, что о номере узнала от друзей.

Песню об инциденте выполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой.

В частности прозвучали следующие строки:"Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста — хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала. Относительно цинизма 95-го Квартала сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны ", - добавила экс-глава НБУ.