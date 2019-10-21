 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРуководитель хора Веревки Коринец извинился перед Гонтаревой. Видео

Руководитель хора Веревки Коринец извинился перед Гонтаревой. Видео


фото: ukrinform
Генеральный директор, художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Веревки Зиновий Коринец извинился перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за участие в номере "Квартала 95", где смеялись над поджогом ее дома

Об этом передает Укринформ .

"Этот мой поступок неэтичный в отношении госпожи Валерии. Я принял неправильное решение, чтобы коллектив был в этой песне. Уже произошло, как произошло. Хочу попросить прощения у женщины Валерии лично, как человек", - сказал Коринец.

Читайте также: "Шоколадная задница для зеленых" и "хор Веревки в сауне": соцсети не удерживаются эмоции на номер "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать