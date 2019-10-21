Руководитель хора Веревки Коринец извинился перед Гонтаревой. Видео

21 октября, 2019, 14:29



фото: ukrinform

Генеральный директор, художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Веревки Зиновий Коринец извинился перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за участие в номере "Квартала 95", где смеялись над поджогом ее дома