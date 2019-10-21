Руководитель хора Веревки Коринец извинился перед Гонтаревой. Видео
21 октября, 2019, 14:29
Генеральный директор, художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Веревки Зиновий Коринец извинился перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за участие в номере "Квартала 95", где смеялись над поджогом ее дома
Об этом передает Укринформ .
"Этот мой поступок неэтичный в отношении госпожи Валерии. Я принял неправильное решение, чтобы коллектив был в этой песне. Уже произошло, как произошло. Хочу попросить прощения у женщины Валерии лично, как человек", - сказал Коринец.
Читайте также: "Шоколадная задница для зеленых" и "хор Веревки в сауне": соцсети не удерживаются эмоции на номер "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой
- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджегом дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- "Квартал-95" прокомментировал это выступление: "Острая политическая сатира. Так было, есть и будет"
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха