Гонтарева и "Квартал": Коломойский назвал министра культуры "подонком", а министра экономики - "дебилом"

21 октября, 2019, 19:16

Бизнесмен Игорь Коломойский обидно прокомментировал слова министра экономики Тимофея Милованова о том, что шутка "95-го квартала" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой плохо повлияет на инвестиционную привлекательность Украины

Об этом Коломойский заявил в комментарии проекта "Настоящее время" .

"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова кроме "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит, Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я больше чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые попытки. Достаточно министру Милованову ходить с протянутой рукой, достаточно тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США", - сказал Коломойский.

Экс-собственник ПриватБанка также обидно прокомментировал извинения министра культуры Владимира Бородянского перед Валерией Гонтаревой.

"А министр культуры Бородянский - я точно знаю, что он не дебил. Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это означает, что он не дебил, а подонок. Пусть он сначала попросит прощения у граждан Украины, которые пострадали от действий Гонтаревой и ее стаи, перед вкладчиками уничтоженных ею банков. И всеми гражданами Украины, которые пострадали от курса гривни, который вместо 8 гривень за доллар стал 25 гривень. Это ее прямая заслуга. Потому что реальный курс, который должен был быть сегодня в стране, - это на уровне 12 гривень за доллар", - заявил Коломойский.

Читайте также: "Шоколадная задница для зеленых" и "хор Веревки в сауне": соцсети не сдерживают эмоций по поводу номера "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой