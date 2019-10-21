Гонтарева и "Квартал": Коломойский назвал министра культуры "подонком", а министра экономики - "дебилом"
Об этом Коломойский заявил в комментарии проекта "Настоящее время" .
"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова кроме "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит, Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я больше чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые попытки. Достаточно министру Милованову ходить с протянутой рукой, достаточно тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США", - сказал Коломойский.
Экс-собственник ПриватБанка также обидно прокомментировал извинения министра культуры Владимира Бородянского перед Валерией Гонтаревой.
"А министр культуры Бородянский - я точно знаю, что он не дебил. Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это означает, что он не дебил, а подонок. Пусть он сначала попросит прощения у граждан Украины, которые пострадали от действий Гонтаревой и ее стаи, перед вкладчиками уничтоженных ею банков. И всеми гражданами Украины, которые пострадали от курса гривни, который вместо 8 гривень за доллар стал 25 гривень. Это ее прямая заслуга. Потому что реальный курс, который должен был быть сегодня в стране, - это на уровне 12 гривень за доллар", - заявил Коломойский.
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- Напомним, в ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджогом дома Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- "Квартал-95" назвал это выступление "острой политической сатирой".
- Руководитель хора Веревки Коринец извинился перед Гонтаревой.
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