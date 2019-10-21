"Шоколадная задница для зеленых" и "хор Веревки в сауне": соцсети не удерживают эмоций на номер "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой
19 октября в новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над подпольем дома Гонтаревой:
В пародийной композиции можно услышать фразы: "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали". "У пісні цій мораль проста – хата згоріла від стида",- закончил Кошевой под аплодисменты зрителей во Дворце "Украина".
Олигарх Игорь Коломойский, ПриватБанк которого национализировала Гонтарева, уже отреагировал на это выступление: "Браво!"
На вопрос о том, не считает ли это насмешкой над человеческим горем, он ответил, что нет.
«Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело? »- отметил он.
Фотожабами и реакциями пользователи делились в Facebook. Об этом передает Espreso.TV
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Зеленский - "духовный лидер 95 квартала, который незримо присутствует в дальнейшем творчестве этой группы".
По его словам, вопрос Гонтаревой - "резонансный и непосредственно касается самого бизнес-партнера Зеленского (намек на Коломойского, - ред.) -" шутка "за пределами морали".
Народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий рассказал, что можно не любить и осуждать Гонтареву или ценить то, что она сделала для государства, но радоваться поджога ее дома - "это как гадить с голым задом посреди улицы: уровень тот же".
Нардеп Ирина Геращенко написала, что наступил "конец эпохи Достоинства».
"Легендарный хор, который пел" Реве та стонет "и Гимн, теперь, без всякого смущения, затягивает сомнительные пародии", - пояснила свое мнение Ирина.
Сергей Сидоров шутит, что Гонтарева через своих агентов спланировала выступление Вечернего Квартала и хора им.Веревки еще 2 месяца назад - в рамках общего плана мероприятий вместе с поджогом своего дома.
"Самое сложное было протянуть номер мимо согласования Зеленского, из-за чего оно и вышло только сейчас", - добавил он.
Журналист Виталий Глагола назвал это которым пробитием дна.
Татьяна Мокриди подчеркнула, что "таким одним идиотским услужливый шагом хор перечеркнул 76 лет своей звездной славы".
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отметил, что это выступление выглядит плохо для иностранных инвесторов:
"Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. При ее руководстве НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. ... Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. Однако, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью ".
Олег Синельников написал, что "этих динозавров совка - народные хоры, ансамбли и оркестры - надо разгонять как питомников депрессии, кича и бедняцкой просьбы под столом у богатых. Очень воняют нафталином а-ля УССР, шароварами и" истинными хохлами "".
Виталий Рождаев пошутил: "Если у Евгения Кошевого также сгорит имение, он также запишет по этому поводу веселую песню"?
Валерий Лещинский поделился фотожабами по этому поводу.
Сергей Марущенко вспомнил песню "Шоколадная задница" в программе Саакашвили на телеканале Zik:
"Просто напомню, что реальные проблемы в Михо начались, когда он на своем ток-шоу выпустил какую-то мутную будто ветеранка, которая без слуха и голоса, но и без тени комплексов спела песню" Шоколадная задница ". ... Думаю," Горел дом "вполне может стать" шоколадной задницей "зеленых.
Ирина Лерман пошутила, что "хор Веревки всегда мечтал петь в Ла Скала (оперный театр в Милане), но его почему-то продолжали заказывать в сауну".
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