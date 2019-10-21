"Шоколадная задница для зеленых" и "хор Веревки в сауне": соцсети не удерживают эмоций на номер "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой

21 октября, 2019, 09:09

В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом, принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Студия "Квартал 95" решила из этого сделать номер

19 октября в новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над подпольем дома Гонтаревой:

В пародийной композиции можно услышать фразы: "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали". "У пісні цій мораль проста – хата згоріла від стида",- закончил Кошевой под аплодисменты зрителей во Дворце "Украина".

Олигарх Игорь Коломойский, ПриватБанк которого национализировала Гонтарева, уже отреагировал на это выступление: "Браво!"

На вопрос о том, не считает ли это насмешкой над человеческим горем, он ответил, что нет.

«Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело? »- отметил он.

Фотожабами и реакциями пользователи делились в Facebook. Об этом передает Espreso.TV

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Зеленский - "духовный лидер 95 квартала, который незримо присутствует в дальнейшем творчестве этой группы".

По его словам, вопрос Гонтаревой - "резонансный и непосредственно касается самого бизнес-партнера Зеленского (намек на Коломойского, - ред.) -" шутка "за пределами морали".

Народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий рассказал, что можно не любить и осуждать Гонтареву или ценить то, что она сделала для государства, но радоваться поджога ее дома - "это как гадить с голым задом посреди улицы: уровень тот же".