Курды заявили, что турецкие войска возобновили наступление в Сирии
24 октября, 2019, 15:59
Сирийские демократические силы (SDF), основу которых составляют курдские отряды самообороны YPG, заявили, что Турция и ее сирийские сателлиты в четверг начали масштабное наступление на три деревни, несмотря на перемирие
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении SDF говорится, что нападение турецких войск на деревни за пределами зоны прекращения огня заставило тысячи мирных жителей бежать. Курды призвали США вмешаться и остановить нападение турецких войск.
"Несмотря на приверженность наших сил решениям о прекращении огня и вывода наших войск из всего района прекращении огня, турецкое государство и связанные с ним группировки все еще нарушают процесс прекращения огня", - говорится в заявлении.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября.
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
- 12 октября Пентагон обвинил Анкару в сознательном обстреле американских военных в Сирии. Турция отвергает это, отметив, что ее целью были только курдские формирования.
- 12 октября турецкие войска в ходе операции на северо-востоке Сирии захватили город Рас-эль-Айн .
- США ввели санкции против Турции из-за наступления на курдов в Сирии.
- Германия предложила создать зону безопасности под международным контролем, с участием Турции и России.
- 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях в Сирии, после чего Анкара заявила о завершении военной операции на севере Сирии.
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