Курды заявили, что турецкие войска возобновили наступление в Сирии

24 октября, 2019, 15:59



фото: REUTERS

Сирийские демократические силы (SDF), основу которых составляют курдские отряды самообороны YPG, заявили, что Турция и ее сирийские сателлиты в четверг начали масштабное наступление на три деревни, несмотря на перемирие