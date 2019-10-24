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Espreso.tvМирКурды заявили, что турецкие войска возобновили наступление в Сирии

Курды заявили, что турецкие войска возобновили наступление в Сирии


фото: REUTERS
Сирийские демократические силы (SDF), основу которых составляют курдские отряды самообороны YPG, заявили, что Турция и ее сирийские сателлиты в четверг начали масштабное наступление на три деревни, несмотря на перемирие

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении SDF говорится, что нападение турецких войск на деревни за пределами зоны прекращения огня заставило тысячи мирных жителей бежать. Курды призвали США вмешаться и остановить нападение турецких войск.

"Несмотря на приверженность наших сил решениям о прекращении огня и вывода наших войск из всего района прекращении огня, турецкое государство и связанные с ним группировки все еще нарушают процесс прекращения огня", - говорится в заявлении.

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