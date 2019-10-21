"Пусть к психиатру идет, дебилка": Коломойский сказал, что "будет смешно", если Гонтарева совершит суицид

21 октября, 2019, 21:18

Экс-собственник ПриватБанка Игорь Коломойский назвал экс-главу НБУ Валерий Гонтареву психически неуравновешенной и возразил, что шутка "95-го квартала" о Гонтаревой на его канале 1+1 является травлей

Об этом Коломойский заявил в комментарии проекта "Настоящее время" .

"Она расценивает? Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка. Там в Лондоне их до хрена: психоаналитиков, психиатров. Может, у нее мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи - это ее травля? А когда Тимошенко показывали в виде какой голой бабы или Януковича показывали - это было травлей? Нет! А Кличко когда они показывали? Или Луценко, что он картавит и все время в пьяном виде, или когда он Че Гевару изображал? А когда они Коломойского с Ахметовым показывают? Если так считать, то вся сатира и юмор - это травля кого-то. Но что-то я не слышал, чтобы кто-то после такой травли застрелился или повесился. Если Гонтарева будет первой - это будет смешно", - сказал Коломойский

Бизнесмен также порекомендовал доставить Гонтареву в психиатрическую больницу.

"Если она сумасшедшая, ее надо в больницу доставить, чтобы она себе немного подлечила нервы и мозги. Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура. Я с ней имел опыт общения с 2014 по лето 2016 года. Она полностью невменяшка. Она считает себя мессией, который спас банковскую систему Украины, что она большая реформаторка и др. И что Украина - это failed state", - сказал Коломойский.

Также бизнесмен заявил, что не сочувствует Гонтаревой по поводу поджога ее дома и порекомендовал переписать остальное имущество на других людей, чтобы уберечь от дальнейших поджогов.

"Гонтарева пусть сидит спокойно в Лондоне и переписывает имущество на других, чтобы ей чего-то еще не сожгли. Вы хотели спросить меня, сочувствую ли я Гонтаревой? Я не сочувствую Я сочувствую десяткам, а может, и сотням тысяч людей, вкладчикам различных банков, которых она ограбила. И потерявших свои деньги из-за курса гривни, из-за уничтоженной банковской системы, которые стали нищими. А этой твари я не сочувствую. она никакая не большая реформаторка, а большая разрушительница ", - сказал Коломойский.

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