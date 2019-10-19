Гладковского арестовали на 2 месяца с правом внесения залога

19 октября, 2019, 17:00

Высший антикоррупционный суд взял под арест на два месяца бывшего заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского с правом внесения залога в 10 млн грн

Об этом сообщает "Громадське".

Адвокаты Олега Гладковского отмечали незаконность задержания их подзащитного. Защитники уверяли, что Гладковский в течение трех лет 265 раз выезжал за границу и возвращался, и это свидетельствует об отсутствии его намерений уклоняться от следствия.

Также адвокаты отметили, что Гладковский уже не занимает должность заместителя секретаря СНБО, а следовательно не имеет тех тесных связей, которыми бы мог препятствовать следствию.

Также защита отметила, что у Гладковского проходило много обысков и риск уничтожения, сокрытия доказательств является необоснованным. Адвокаты просили отпустить Гладковского под личное обязательство или на поруки. В зал суда прибыли два депутата, один кандидат в депутаты и бывший народный депутат - Максим Саврасов, Ростислав Павленко, Андрей Серебрянский и Олег Зимин, которые готовы были взять подозреваемого на поруки.