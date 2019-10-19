Гладковского арестовали на 2 месяца с правом внесения залога
Об этом сообщает "Громадське".
Адвокаты Олега Гладковского отмечали незаконность задержания их подзащитного. Защитники уверяли, что Гладковский в течение трех лет 265 раз выезжал за границу и возвращался, и это свидетельствует об отсутствии его намерений уклоняться от следствия.
Также адвокаты отметили, что Гладковский уже не занимает должность заместителя секретаря СНБО, а следовательно не имеет тех тесных связей, которыми бы мог препятствовать следствию.
Также защита отметила, что у Гладковского проходило много обысков и риск уничтожения, сокрытия доказательств является необоснованным. Адвокаты просили отпустить Гладковского под личное обязательство или на поруки. В зал суда прибыли два депутата, один кандидат в депутаты и бывший народный депутат - Максим Саврасов, Ростислав Павленко, Андрей Серебрянский и Олег Зимин, которые готовы были взять подозреваемого на поруки.
- 17 октября детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. Вместе с тем, в корпорации "Богдан" заявляют, что он никуда не собирался бежать, а только направлялся на всемирную выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
- 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Выдвинутые против него обвинения он, в свою очередь, назвал "фейком" и "полной ерундой".
- Как считает адвокат предпринимателя Руслан Волынец, задержанием Гладковского команда Зеленского отвлекает общественное внимание от "формулы Штайнмайера".
- По информации Специализированной прокуратуры (САП), Гладковского задержали из-за информации об имуществе в оффшорах.
- Напомним, в августе пятый президент Петр Порошенко назвал собственной ошибкой назначение своего бизнес-партнера Гладковского на пост заместителя секретаря СНБО, а ее исправлением - его увольнение.
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