Задержанием Гладковского отвлекают внимание от "формулы Штайнмайера", - адвокат Волынец

18 октября, 2019, 11:35

Задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского имеет скорее не юридические, а политические основания, - заявляет адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец

"Этот факт задержания он был нужен не в юридическом смысле, а больше для того, чтобы переакцентовать общества и общественности по тем вопросам, которые сейчас срочно существуют в обществе и его беспокоят. Мы понимаем и" формулу Штайнмайера ", и реакцию общества на эти события" , - отметил Руслан Волынец в комментарии журналистам.

По его словам, это было сделано "для того, чтобы была новая хайповая новость в конкретный момент".

"Судя по новостным лентам вчера - эта цель таки достигнута. Потому что эта новость топ номер один, и наверняка будет сегодня и завтра. Поэтому возможно в этом какая-то цель", - отметил адвокат.

Руслан Волынец подчеркнул, что задержание Олега Гладковского было безосновательным и произошло с нарушением закона. "Я категорически заявляю, что это произошло с грубым нарушением действующего законодательства. Человек находится в ИВС без решения суда", - подчеркнул адвокат.

Руслан Волынец отметил, что его подзащитный сотрудничал со следствием, являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию. Адвокат добавил, что после увольнения с госслужбы Олег Гладковський более 10 раз выезжал за границу и возвращался в Украину. Он отметил: "Лицо задержано без решения суда, лицу подозрение на предъявлено. И подчеркиваю на момент задержания подозрения фактически не существовало".

Адвокат подчеркнул, что по словам генерального прокурора Украины стало известно, что на момент задержания Гладковского подозрение еще только готовилось. "Эта информация пошла даже не от нас о том, что подозрение готовится. А в протоколе господин Гладковський уже называется" лицо, которое подозревается ", - отметил он.