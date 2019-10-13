Усик выложил видео с приветствием Зеленского с победным боем

13 октября, 2019, 15:55

Видео появилось на странице Lomus в Instagram.

Владимир Зеленский телефону поздравил Александра Усика сразу после его победного боя с американцем Чаззом Уизерспуном.

Усик ответил на поздравление президента Украины.

"Доброе утро! Большое спасибо. Мы боксировали в мини-Украине, очень много людей поддерживали. Служу народу Украины! Спасибо, мы поехали дальше, в следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны", - сказал украинский боксер.