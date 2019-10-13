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Espreso.tvСпортУсик выложил видео с приветствием Зеленского с победным боем

Усик выложил видео с приветствием Зеленского с победным боем


фото: facebook
Боксер Александр Усик обнародовал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский приветствует его с победным дебютом в супертяжелом весе

Видео появилось на странице Lomus в Instagram.

Владимир Зеленский телефону поздравил Александра Усика сразу после его победного боя с американцем Чаззом Уизерспуном.

Усик ответил на поздравление президента Украины.

"Доброе утро! Большое спасибо. Мы боксировали в мини-Украине, очень много людей поддерживали. Служу народу Украины! Спасибо, мы поехали дальше, в следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны", - сказал украинский боксер.

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