Усик, накануне дебюта в супертяжелом весе, заговорил о завершении карьеры
12 октября, 2019, 19:55
Украинец Александр Усик заявил, что уйдет из бокса после получения всех чемпионских титулов в супертяжелом весе
Об этом сообщает УНИАН.
"Хочу завоевать все титулы, и домой. Растить детей, водить в школу, водить их на кружки, учить с ними языки - наблюдать, как они растут", - сказал Усик.
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) заверил, что способен вовремя уйти из бокса.
"Я адекватный. Возможно, некоторые думают, что я неадекватен. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек, но тут я понимаю грань, когда нужно уйти", - сказал Усик.
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- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг .
- 9 октября стало известно, что Александр Усик встретится с американцем Чазз Уизерспуном .
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