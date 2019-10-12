Усик, накануне дебюта в супертяжелом весе, заговорил о завершении карьеры

12 октября, 2019, 19:55

Украинец Александр Усик заявил, что уйдет из бокса после получения всех чемпионских титулов в супертяжелом весе

Об этом сообщает УНИАН.

"Хочу завоевать все титулы, и домой. Растить детей, водить в школу, водить их на кружки, учить с ними языки - наблюдать, как они растут", - сказал Усик.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) заверил, что способен вовремя уйти из бокса.

"Я адекватный. Возможно, некоторые думают, что я неадекватен. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек, но тут я понимаю грань, когда нужно уйти", - сказал Усик.

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