 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУсик, накануне дебюта в супертяжелом весе, заговорил о завершении карьеры

Усик, накануне дебюта в супертяжелом весе, заговорил о завершении карьеры


фото: BoxingScene
Украинец Александр Усик заявил, что уйдет из бокса после получения всех чемпионских титулов в супертяжелом весе

Об этом сообщает УНИАН.

"Хочу завоевать все титулы, и домой. Растить детей, водить в школу, водить их на кружки, учить с ними языки - наблюдать, как они растут", - сказал Усик.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) заверил, что способен вовремя уйти из бокса.

"Я адекватный. Возможно, некоторые думают, что я неадекватен. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек, но тут я понимаю грань, когда нужно уйти", - сказал Усик.

Читайте также: Усик - Уизерспун: все о дебютном бое украинца в супертяжелом весе

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 октября, 2019 суббота

больше новостей

12 октября, 2019 суббота

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать