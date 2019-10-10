Усик - Уизерспун: все о дебютном бое украинца в супертяжелом весе

12 октября, 2019, 07:59

Дмитрий Марценишин

В ночь на 13 октября в Чикаго украинский боксер Александр Усик в поединке против американца Чазза Уизерспуна дебютирует в супертяжелом весе

Абсолютный чемпион

В карьере Александра Усика успешным стал 2018 год. В июле украинский боксер победил в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Он первым в истории среди наших боксеров завладел сразу четырьмя титулами - WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

Чтобы окончательно закрыть все вопросы в крузервейте Усик согласился провести в этой категории еще один бой - против британца Тони Беллью, который называл себя сильнейшим, потому что до 2017 года был чемпионом WBC, однако лишился пояса из-за перехода в супертяжелый вес ради двух поединков против соотечественника Дэвида Хэя.

Украинец окончательно доказал, что ему нет равных в его старой категории, нокаутировав Беллью на глазах тысяч его поклонников в Манчестере. Далее оставаться в первом тяжелом весе Усику не было никакого смысла и он объявил, что уходит в хэвивейт.

Новый вызов

Из-за этого решения WBO, WBA, WBC и IBF одна за другой летом лишили украинца своих поясов, вместе с которыми он потерял звание абсолютного чемпиона мира.

Однако особенно жалеть оснований не было. Позади осталась категория, где украинец все доказал и не имел шансов прогрессировать. Впереди - очень интересный сейчас супертяжелый дивизион. С британцем Энтони Джошуа, у которого титулы WBO, WBA и IBF сенсационно отобрал американский андердог Энди Руис. Непобедимым нокаутером Деонтеем Уайлдером из США. И скандальным британцем Тайсоном Фьюри, который тоже пока не имеет ни одного поражения и устоял против того же Уайлдера.

Однако, сразу выходить против кого-то из этих боксеров было бы верхом неосмотрительности. Хотя Усик и имеет статус официального претендента на "супертяжелый" титул WBO, как абсолютный чемпион в крузервейте. Да и у самих потенциальных соперников были другие планы. Джошуа и Руис в декабре проведут матч-реванш. Уайлдер в ноябре второй раз встретится с кубинцем Луисом Ортисом. А потом его ждет Фьюри, который в этом году "размялся" на никому неизвестных боксерах вроде немца Тома Шварца и шведа Отто Валлина.

Долгие поиски

Поэтому для Усика подготовили промежуточный бой. 25 мая в США украинец должен был выйти в ринг против камерунца Карлоса Такама. Известного тем, что в 2017 году мужественно держался против Джошуа. Боксера крепкого, но по классу ниже лидеров веса, который выглядел идеальным вариантом для того, чтобы себя проверить, но слишком не рисковать.

Однако, в начале мая Усик травмировался на тренировке и бой пришлось перенести на неопределенный срок. После выздоровления украинца ожидалось, что он все же подерется с Такама, однако у камерунца изменились планы. Он подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank и отказался от встречи с нашим боксером.

После этого промоутеры Усика с Matchroom Boxing и K2 Promotions сработали не лучшим образом. В соперники украинцу неожиданно выбрали нидерландца Тайрона Спонга. Легенду кикбоксинга и смешанных единоборств, но по боксерским меркам посредственного бойца. Было бы еще полбеды, но за несколько дней до поединка 8 октября стало известно, что Спонг провалил допинг-тест и ему срочно пришлось искать замену.

Допинговая ротация

Тут уж вообще было не до маневров, поэтому пришлось заключать контракт с первым боксером, попавшим под руку Им стал американец Чазз Уизерспун. В свои 38 лет он успел провести 41 бой, получить 38 побед и потерпеть три поражения. За плечами у ветерана из США нет ни одного титульного поединка, лишь несколько боев против известных тяжеловесов - Криса Арреолы, Тони Томпсона и Сета Митчелла с США. Всем им Уизерспун проиграл нокаутом.

Усику расслабляться на основании одного лишь жидковатого послужного списка американца не стоит. Замена соперника за несколько дней до боя дело довольно рискованное. Ведь украинец целенаправленно готовился к бою с одним боксером, соответственно подбирал спарринг-партнеров и делал акценты на определенную работу. И за несколько дней до боя перестроиться на другого соперника невозможно. И в боксе было немало примеров, когда такие рокировки заканчивались плохо для фаворитов.

Большой опыт

Похоже, что именно это станет главной проблемой, с которой будет необходимо справиться Усику и его команде. Собственно, сам переход из крузервейта в супертяжелый вес обещает стать для украинца менее безболезненным.

На самом деле, опыта поединков с супертяжеловесами у Усика более чем достаточно. В 2013 году он сражался за "Украинских атаманов" по полупрофессиональным правилам во "Всемирный серии бокса" именно в супертяжелом весе и выиграл все свои шесть боев, два из которых - нокаутом. Среди прочих украинец выиграл по очкам у британского гиганта (рост - 198 см) Джозефа Джойса, которого сейчас считают одним из главных проспектов хэвивейта.

И из последних соперников Усика в крузере трое, перед тем как встретиться с украинцем, имели опыт выступлений в супертяжелом весе - немец Марко Хук, латыш Майрис Бриедис и Тони Беллью. Поэтому дебют в новой категории для Усика точно не будет напоминать полет на другую планету.

Соглашаются с этим и букмекеры. В победе украинского боксера они не сомневаются и принимают на его выигрыш ставки по мизерным коэффициентом 1.01. На то, что в поединке произойдет сенсация и выиграет Уизерспун дают 17.0, на ничью предлагают 29.0.