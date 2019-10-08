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Espreso.tvСпортСоперник Усика провалил тест на допинг

Соперник Усика провалил тест на допинг


фото: mmafighting.com
Голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг

Об этом сообщает BoxingScene.

Бой между голландцем Тайроном Спонгом и украинцем Александром Усиком 12 октября не состоится. 34-летний Спонг провалил тест на допинг, после того как в его организме нашли кломифен.

WADA (Всемирное антидопинговое агентство) внесло это вещество в список подозрительных. Кломифен используется для повышения тестостерона у мужчин.

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