Соперник Усика провалил тест на допинг
8 октября, 2019, 09:27
Голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг
Об этом сообщает BoxingScene.
Бой между голландцем Тайроном Спонгом и украинцем Александром Усиком 12 октября не состоится. 34-летний Спонг провалил тест на допинг, после того как в его организме нашли кломифен.
WADA (Всемирное антидопинговое агентство) внесло это вещество в список подозрительных. Кломифен используется для повышения тестостерона у мужчин.
- 1 сентября Усик заявил, что его первым соперником в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг из Нидерландов.
- 26 сентября стало известно, что украинский боксер Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа.
- 25 сентября Александр Усик заявил, что отказался от боя с камерунцем Карлосом Такама весной из-за угрозы завершить карьеру .
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