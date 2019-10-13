Джошуа, Руис, Уайлдер? Если будет возможность, я ею воспользуюсь, - Усик о победном дебюте в супертяжелом весе
Об этом сообщает "Трибуна" .
"Спасибо всем, друзья. Я очень счастлив. Я очень ждал этого, были проблемы с оппонентом. Я этого не показывал, но понервничал из-за этого. Но собрался, помолился, попросил боженька помочь. И он помог", - сказал Усик в Чикаго, после победы над американцем Чаззом Уизерспуном техническим нокаутом в седьмом раунде.
По словам украинского боксера, разница между предварительной весом и нынешнем во время боя чувствовалась, но ему помог предыдущий опыт поединков в супертяжелом весе, которые он проводил во Всемирной серии бокса за "Украинских атаманов".
"Разница есть. Но я уже боксировал в суперах. Задача от тренера была боксировать, а когда придет шанс - использовать его. Не по-наглому", - сказал Усик.
Он заверил, что готов драться с сильнейшими боксерами мира - американцами Деонтеем Уайлдером, Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.
"Джошуа, Руис, Уайлдер? Я могу с ними боксировать. Если будет такая возможность, я ею воспользуюсь", - заверил Усик.
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