Хочет с корабля на бал: промоутер заявил, что следующий бой Усика будет чемпионским
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам Хирна, украинец получит право на поединок за титул чемпиона мира, в случае победы над Чаззом Уизерспуном, 12 октября в дебютном поединке в супертяжелом весе.
"Усик будет бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в своем следующем бою, если победит Уизерспуна. Он хочет попасть с корабля на бал. Он думает, что он может победить всех. Возможно, дополнительные килограммы дадут ему дополнительную силу. Он не будет самым большим супертяжеловесом всех времен, но свои недостатки он компенсирует мастерством", - убежден Хирн.
Усик является официальным претендентом на титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе и претендует на бой с победителем реванша между американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.
- Напомним, 26 сентября Эдди Хирн заявил, что Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа.
- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг.
- 9 октября стало известно, что Александр Усик 12 октября встретится с американцем Чазз Уизерспуном.
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