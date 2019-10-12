Усик - Уизерспун: букмекеры уверены в победе украинского боксера
12 октября, 2019, 22:12
Букмекерские конторы не сомневаются в победе украинца Александра Усика над американцем Чаззом Уизерспуном в его дебютном бою в супертяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ведущие букмекерские конторы уверены в победе украинского боксера и принимают на его выигрыш ставки по мизерным коэффициентом 1.01. На то, что в поединке произойдет сенсация и выиграет Уизерспун дают 17.0, на ничью предлагают 29.0.
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- 8 октября голландец Тайрон Спонг, который должен был 12 октября драться с Александром Усиком, провалил тест на допинг.
- 9 октября стало известно, что Александр Усик встретится с американцем Чаззом Уизерспуном.
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