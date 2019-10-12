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Espreso.tvСпортУсик - Уизерспун: букмекеры уверены в победе украинского боксера

Усик - Уизерспун: букмекеры уверены в победе украинского боксера


фото: BoxingScene
Букмекерские конторы не сомневаются в победе украинца Александра Усика над американцем Чаззом Уизерспуном в его дебютном бою в супертяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы уверены в победе украинского боксера и принимают на его выигрыш ставки по мизерным коэффициентом 1.01. На то, что в поединке произойдет сенсация и выиграет Уизерспун дают 17.0, на ничью предлагают 29.0.

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