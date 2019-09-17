Разведка США подтвердила, что за атаками в Саудовской Аравии стоит Иран

17 сентября, 2019, 11:53

По данным разведки США, за нападением на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco стоит Иран

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что для нападения Иран задействовал более 20 беспилотников и по меньшей мере десяток ракет.

Издание пишет, что американская разведка передала свои отчеты Саудовской Аравии.

В свою очередь, представители Саудовской Аравии заявили, что США не предоставили достаточно доказательств в подтверждение своей версии.

США намерены поделиться с Саудовской Аравией новыми данными в ближайшее время, рассказали источники WSJ.