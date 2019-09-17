Разведка США подтвердила, что за атаками в Саудовской Аравии стоит Иран
17 сентября, 2019, 11:53
По данным разведки США, за нападением на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco стоит Иран
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что для нападения Иран задействовал более 20 беспилотников и по меньшей мере десяток ракет.
Издание пишет, что американская разведка передала свои отчеты Саудовской Аравии.
В свою очередь, представители Саудовской Аравии заявили, что США не предоставили достаточно доказательств в подтверждение своей версии.
США намерены поделиться с Саудовской Аравией новыми данными в ближайшее время, рассказали источники WSJ.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- Впоследствии США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
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