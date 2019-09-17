Поджог дома Гонтаревой СБУ присоединилась к расследованию
17 сентября, 2019, 16:49
СБУ присоединилась к расследованию факта поджога дома бывшей главы Нацбанка
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - отметил Иван Баканов.
- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом, принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В комментарии журналистам Гонтарева категорически опровергла версию о собственной причастности к поджогу с целью получения убежища в Великобритании, где она сейчас живет.
- Представитель полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на пепелище сгоревшего дома нашли зажигательную светло-шумовую ракету, а не следы "коктейля Молотова".
- Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
- В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и поджог машины ее невестки связанными событиями.
- Ранее Гонтарева заявляла об угрозах от экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского.
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