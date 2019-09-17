В сожженном доме Гонтаревой нашли свето-шумовую ракету, - Нацполиция

17 сентября, 2019, 12:19

Полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету и ряд доказательств, которые пока не озвучивают

Об этом на брифинге сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, передает Еспресо.TV.

На пепелище дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

"Здесь не было такого "коктейля" Молотова. Мы нашли зажигательную свето-шумовую ракету. И еще ряд доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа. Их озвучить не могу", - сказал Жукович.

По его словам, сейчас речь идет о том, что ракета могла быть военной или могли быть какие-то самодельные устройства. Над этим работает криминалистическая лаборатория, которая взяла образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли легковоспламеняющиеся материалы.

"Есть ряд доказательств. К сожалению, сейчас не могу их озвучить. С ними сейчас работают непосредственно эксперты, потом скажут, подтверждается ли факт легковоспламеняющейся жидкости или нет, - заметил он. - Мы не исключаем версию даже короткого замыкания".