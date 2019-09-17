В сожженном доме Гонтаревой нашли свето-шумовую ракету, - Нацполиция
Об этом на брифинге сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, передает Еспресо.TV.
На пепелище дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.
"Здесь не было такого "коктейля" Молотова. Мы нашли зажигательную свето-шумовую ракету. И еще ряд доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа. Их озвучить не могу", - сказал Жукович.
По его словам, сейчас речь идет о том, что ракета могла быть военной или могли быть какие-то самодельные устройства. Над этим работает криминалистическая лаборатория, которая взяла образцы на исследование, чтобы выяснить, были ли легковоспламеняющиеся материалы.
"Есть ряд доказательств. К сожалению, сейчас не могу их озвучить. С ними сейчас работают непосредственно эксперты, потом скажут, подтверждается ли факт легковоспламеняющейся жидкости или нет, - заметил он. - Мы не исключаем версию даже короткого замыкания".
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