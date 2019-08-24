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Espreso.tvМирСейсмологи из Норвегии заявляют о двух взрывах в Северодвинске в начале августа

Сейсмологи из Норвегии заявляют о двух взрывах в Северодвинске в начале августа

Северодвинск. Вид на город
Взрыв на полигоне под Северодвинске в России, в результате которого погибли пять ученых во время испытаний ракетного двигателя в начале августа, вызвал второй взрыв через 2 часа, который и является вероятным источником всплеска радиации

Об этом сообщил Норвежский сейсмологический центр (NORSAR), передает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters .

В NORSAR отмечают, что второй взрыв был зафиксирован только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами, которые фиксируют движения земли, и произошел, скорее всего, на крылатой ракете, работающий на радиоактивном топливе.

"Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации. Оба взрыва были зарегистрированы в нашей инфразвуковой системе. Первый также был зафиксирован сейсмологами", - сообщила председатель NORSAR Анне Стреммен Люкке.

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