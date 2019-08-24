Сейсмологи из Норвегии заявляют о двух взрывах в Северодвинске в начале августа
24 августа, 2019, 08:40
Взрыв на полигоне под Северодвинске в России, в результате которого погибли пять ученых во время испытаний ракетного двигателя в начале августа, вызвал второй взрыв через 2 часа, который и является вероятным источником всплеска радиации
Об этом сообщил Норвежский сейсмологический центр (NORSAR), передает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters .
В NORSAR отмечают, что второй взрыв был зафиксирован только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами, которые фиксируют движения земли, и произошел, скорее всего, на крылатой ракете, работающий на радиоактивном топливе.
"Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации. Оба взрыва были зарегистрированы в нашей инфразвуковой системе. Первый также был зафиксирован сейсмологами", - сообщила председатель NORSAR Анне Стреммен Люкке.
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
- 8 августа появилась информация, что на севере России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- Затем поступили уточненные данные: в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных , еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
- 12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
- Согласно данным норвежского Центра радиационной защиты, радиоактивные элементы добрались до Норвегии.
- При этом уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз.
- В свою очередь врачи рассказали о "радиоактивных пациентах" после взрыва.
- При этом Путин впервые прокомментировал аварию только 19 августа.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики