Взрыв на полигоне в РФ: уровень радиации в Северодвинске был превышен в 16 раз
Об этом сообщает Росгидромет со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Среднее значение фона для Северодвинске составляет 0,11 мкЗв / ч. В 12:30 8 августа радиационный фон в шести пунктах в Северодвинске варьировался от 0,21 до 0,44 мкЗв / ч, в 13:00 - от 0,13 до 0,29 мкЗв / ч. В 14:30 фон в городе нормализовалось и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв / ч.
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Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
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8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
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В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных , еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
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12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
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