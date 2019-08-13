Взрыв на полигоне в РФ: уровень радиации в Северодвинске был превышен в 16 раз

13 августа, 2019, 12:07

Уровень радиации в Северодвинске Архангельской области России из-за взрыва на военном полигоне был превышен в 4-16 раз

Об этом сообщает Росгидромет со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Среднее значение фона для Северодвинске составляет 0,11 мкЗв / ч. В 12:30 8 августа радиационный фон в шести пунктах в Северодвинске варьировался от 0,21 до 0,44 мкЗв / ч, в 13:00 - от 0,13 до 0,29 мкЗв / ч. В 14:30 фон в городе нормализовалось и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв / ч.