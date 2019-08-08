Под Архангельском: погибших уже трое, еще восемь человек - в тяжелом состоянии
Об этом сообщается на Telegram-канале проекта Baza.
"Во время пожара на военном объекте ВМФ вблизи Северодвинска погибли три человека. Все они военные. Пострадали еще 15, 8 из них в тяжелом состоянии ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что почти у всех пострадавших предварительно диагностировали переломы. За ними отправлена санавиация.
Кроме того, уточняется, что радиационный фон в зоне ЧП "остается немного повышенным - 0,3 микрозиверта в час".
Минобороны РФ подтвердило, что "в 11:50 8 августа датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона".
Но, потом, как утверждают в военном ведомстве, радиационный фон в районе взрыва, якобы, нормализовался.
В то же время, ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что пожар на судне Северного флота в Архангельской области произошел во время проведения работ гражданскими специалистами.
"Причины выясняются, пока известно, что это произошло во время работ гражданских, а не военных", - сказал собеседник агентства.
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
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