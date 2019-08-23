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Espreso.tvМирВрачи рассказали о "радиоактивных пациентах" после взрыва на полигоне в России

Врачи рассказали о "радиоактивных пациентах" после взрыва на полигоне в России


фото: bbc
Врачам архангельских больниц, куда привезли пострадавших после взрыва на полигоне под Северодвинском, местные власти и российские военные не сообщили, что их пациенты являются источником радиоактивного излучения
Об этом сообщает русская служба ВВС со ссылкой на двух сотрудников Архангельской областной клинической больницы, которые знают о том, как оказывалась помощь пострадавшим.

"Всего с зараженными радиацией контактировали 90 человек, но людей, оказавшихся в зоне риска, может быть больше", - сказал источник.

Медики согласились говорить только на условиях анонимности. Свое желание общаться они объяснили тем, что, во-первых, боятся за свое здоровье, а во-вторых, не хотят, чтобы такая ситуация повторилась.

Троих пострадавших отправили в Архангельскую областную клиническую больницу, еще троих - в Северный медицинский центр им. Семашко, где есть оборудование для лечения пострадавших от радиации. При этом троих пострадавших привезли в "стабильно тяжелом состоянии". С полигона их забирали вертолеты санитарной авиации. Сопровождавшие их медики поняли, что те, видимо, получили значительную дозу радиации. Пострадавших доставили в приемный покой, где их осмотрели врачи, после чего отправили в операционную для того, чтобы оказать оперативную помощь.

Вскоре стало ясно, что у пострадавших лучевая болезнь. "Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это значит - очень большая доза радиации", - сказал источник.

Как отметили они, даже после того, как стало известно о заражении пациентов, ни один сотрудник больницы не перестал оказывать им помощь. Врачам пришлось на месте придумывать для себя защиту. Например, респираторы они нашли в комплекте защиты экипажей вертолетов. То, что происходит, один из собеседников издания описал как "хаос".

Когда выяснилось, что пациенты получили дозу радиации, врачи решили оставить их в операционной, чтобы остальная часть здания не была заражена. В результате пациенты побывали только в приемном покое, коридоре и операционной.

9 августа в восемь утра пострадавших увезли в Москву. После того, как пострадавших увезли в Москву, в этой части больницы 10-го и 12 августа военные и Роспотребнадзор провели дезактивацию. Часть оборудования, не подлежащую дезактивации, вывезли на военном грузовике.

Персонала больницы, не знал о радиационном заражении, никто никаких профессиональных предупреждений не давал, вероятно "ради сохранения гостайны". В результате персонал больницы испытал сильный стресс, многие врачи находятся в тяжелом психологическом состоянии.

Никому из примерно 90 человек, контактировавших с пострадавшими, о том, что те подвергшихся воздействию радиации, не сообщили. При этом Минздрав РФ через две недели после аварии заявил, что у медиков, которые обследовали пострадавших, не выявили превышения допустимых уровней радиационного облучения.

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