В РФ - новые взрывы на военном объекте: есть погибшие и раненые

8 августа, 2019, 14:03

В России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По имеющейся информации, взрывы прогремели во время испытаний жидкостного реактивного ракетного двигателя. Среди пострадавших - военные и представители предприятия-разработчика. Пострадавшие госпитализированы.

По данным СМИ, инцидент произошел на военном объекте вблизи поселка Ньонокса. Telegram канал Mash со ссылкой на экстренные службы сообщил, что радиационный фон в населенном пункте превышен в три раза, однако в российском военном ведомстве эту информацию отрицают.