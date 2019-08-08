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Espreso.tvОбществоВ РФ - новые взрывы на военном объекте: есть погибшие и раненые

В РФ - новые взрывы на военном объекте: есть погибшие и раненые

В России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По имеющейся информации, взрывы прогремели во время испытаний жидкостного реактивного ракетного двигателя. Среди пострадавших - военные и представители предприятия-разработчика. Пострадавшие госпитализированы.

По данным СМИ, инцидент произошел на военном объекте вблизи поселка Ньонокса. Telegram канал Mash со ссылкой на экстренные службы сообщил, что радиационный фон в населенном пункте превышен в три раза, однако в российском военном ведомстве эту информацию отрицают.

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