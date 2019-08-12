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Espreso.tvОбществоВзрыв в Архангельске: в РФ заявили, что ученые погибли во время испытаний нового "специзделия"

Взрыв в Архангельске: в РФ заявили, что ученые погибли во время испытаний нового "специзделия"

В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия"

Об этом сообщает РБК.

"Мы провели в последний путь наших коллег, которые трагически погибли во время испытаний нового специзделия", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев.

В свою очередь, руководство Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики опубликовало официальное заявление по событиям на полигоне в Архангельской области.

Согласно выступлению директора института Валентина Костюкова и научного руководителя центра Вячеслава Соловьева, можно сделать вывод, что причиной гибели ученых-испытателей стал взрыв "компактного источника энергии с использованием материалов, которые делятся". То есть, взрыва ядерного реактора.

Однако, в "Росатоме" предпочитают использовать название "ядерная батарейка".

 

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