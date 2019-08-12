Взрыв в Архангельске: в РФ заявили, что ученые погибли во время испытаний нового "специзделия"
Об этом сообщает РБК.
"Мы провели в последний путь наших коллег, которые трагически погибли во время испытаний нового специзделия", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В свою очередь, руководство Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики опубликовало официальное заявление по событиям на полигоне в Архангельской области.
Согласно выступлению директора института Валентина Костюкова и научного руководителя центра Вячеслава Соловьева, можно сделать вывод, что причиной гибели ученых-испытателей стал взрыв "компактного источника энергии с использованием материалов, которые делятся". То есть, взрыва ядерного реактора.
Однако, в "Росатоме" предпочитают использовать название "ядерная батарейка".
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов.
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных , еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
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