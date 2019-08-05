В Красноярском крае РФ взорвались склады боеприпасов, есть пострадавшие. ВИДЕО
5 августа, 2019, 15:41
В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края РФ прогремел взрыв на складах боеприпасов на территории воинской части
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Военная часть находится в селе Каменка. По данным российских СМИ, на складах хранили более 40 тыс. артиллерийских снарядов калибров 152 мм и 125 мм.
Из-за опасности население Каменки эвакуируют. По данным СМИ, эвакуацию проводят в радиусе 20 км вокруг складов.
По данным СМИ, в результате взрывов боеприпасов пострадали уже по меньшей мере два человека.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Прямо сейчас под Ачинском, в деревне Каменка, горят военные склады. По данным местных СМИ, началась эвакуация населения. # ачинск # взрыв # состав pic.twitter.com/2pWp0S3PV3- Что? ОПЯТЬ? (@sho_opayt) 5 августа 2019 г.
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