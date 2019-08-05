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Espreso.tvОбществоВ Красноярском крае РФ взорвались склады боеприпасов, есть пострадавшие. ВИДЕО

В Красноярском крае РФ взорвались склады боеприпасов, есть пострадавшие. ВИДЕО

В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края РФ прогремел взрыв на складах боеприпасов на территории воинской части

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Военная часть находится в селе Каменка. По данным российских СМИ, на складах хранили более 40 тыс. артиллерийских снарядов калибров 152 мм и 125 мм.

Из-за опасности население Каменки эвакуируют. По данным СМИ, эвакуацию проводят в радиусе 20 км вокруг складов.

По данным СМИ, в результате взрывов боеприпасов пострадали уже по меньшей мере два человека.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

 
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