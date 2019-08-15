Взрыв под Архангельском: радиоактивные элементы добрались до Норвегии
15 августа, 2019, 15:12
Норвежский Центр радиационной защиты (DSA) измеряет уровень содержания радиоактивного йода после взрыва на военном полигоне в Архангельской области
Об этом сообщается на сайте DSA.
"Небольшое количество радиоактивного йода было измерено в воздухе на нашей фильтростанции в городе Сванховд на севере Норвегии. Выявленный уровень очень низкий и не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде", - говорится в сообщении.
Как отмечается, образцы были собраны в период 9-12 августа, а авария в Архангельской области произошла 8 августа.
В Центре радиационной защиты отметили, что на данный момент невозможно точно определить, связано ли последнее выявления йода с недавней аварией в России. Поэтому DSA продолжает осуществлять частые выборки и анализ воздуха.
При этом уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз
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