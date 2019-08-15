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Espreso.tvМирВзрыв под Архангельском: радиоактивные элементы добрались до Норвегии

Взрыв под Архангельском: радиоактивные элементы добрались до Норвегии

Норвежский Центр радиационной защиты (DSA) измеряет уровень содержания радиоактивного йода после взрыва на военном полигоне в Архангельской области
Об этом сообщается на сайте DSA.

"Небольшое количество радиоактивного йода было измерено в воздухе на нашей фильтростанции в городе Сванховд на севере Норвегии. Выявленный уровень очень низкий и не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде", - говорится в сообщении.

Как отмечается, образцы были собраны в период 9-12 августа, а авария в Архангельской области произошла 8 августа.

В Центре радиационной защиты отметили, что на данный момент невозможно точно определить, связано ли последнее выявления йода с недавней аварией в России. Поэтому DSA продолжает осуществлять частые выборки и анализ воздуха.

При этом уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз

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