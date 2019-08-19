Взрыв под Архангельском: Путин впервые прокомментировал аварию

19 августа, 2019, 22:25

19 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет и ситуация находится под полным контролем

Об этом сообщил Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Интерфакс.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда отправлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, контролирующие сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских - мы серьезных изменений там не видим", - сказал Путин.

Кроме того, Путин отметил, что принимаются превентивные меры, "чтобы не было никаких неожиданностей". Он также сообщил, что все погибшие и пострадавшие в результате аварии на полигоне под Северодвинске будут представлены к госнаградам.