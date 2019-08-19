Взрыв под Архангельском: Путин впервые прокомментировал аварию
19 августа, 2019, 22:25
19 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет и ситуация находится под полным контролем
Об этом сообщил Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Интерфакс.
"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда отправлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, контролирующие сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских - мы серьезных изменений там не видим", - сказал Путин.
Кроме того, Путин отметил, что принимаются превентивные меры, "чтобы не было никаких неожиданностей". Он также сообщил, что все погибшие и пострадавшие в результате аварии на полигоне под Северодвинске будут представлены к госнаградам.
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов.
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
- 12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
- Согласно данным норвежского Центра радиационной защиты, радиоактивные элементы добрались до Норвегии.
- При этом уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз.
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