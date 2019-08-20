Уже четыре станции мониторинга радиации прекратили передачу данных после взрыва под Архангельском, - WSJ
20 августа, 2019, 12:36
Четыре станции мониторинга радиации прекратили передачу данных после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в России
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.
Отмечается, что с 13 августа передачу данных прекратили станции в Билибино на Чукотке и Залесово в Алтайском крае.
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Станции мониторинга созданы для соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он пока не вступил в законную силу, однако Россия утверждает, что соблюдает правила.
Ранее сообщалось, что после взрыва в районе Северодвинска станции мониторинга радиации в российских городах Дубне и Кирове перестали передавать данные .
Власти РФ объяснила это "проблемами со связью".
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов .
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя погибли уже трое военных, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
- 12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
- Согласно данным норвежского Центра радиационной защиты, радиоактивные элементы добрались до Норвегии.
- При этом уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз.
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