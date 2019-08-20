Уже четыре станции мониторинга радиации прекратили передачу данных после взрыва под Архангельском, - WSJ

20 августа, 2019, 12:36

Четыре станции мониторинга радиации прекратили передачу данных после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в России

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Отмечается, что с 13 августа передачу данных прекратили станции в Билибино на Чукотке и Залесово в Алтайском крае.

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Станции мониторинга созданы для соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он пока не вступил в законную силу, однако Россия утверждает, что соблюдает правила.

Власти РФ объяснила это "проблемами со связью".