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Espreso.tvМирУже четыре станции мониторинга радиации прекратили передачу данных после взрыва под Архангельском, - WSJ

Уже четыре станции мониторинга радиации прекратили передачу данных после взрыва под Архангельском, - WSJ

Четыре станции мониторинга радиации прекратили передачу данных после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в России

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Отмечается, что с 13 августа передачу данных прекратили станции в Билибино на Чукотке и Залесово в Алтайском крае.

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Станции мониторинга созданы для соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он пока не вступил в законную силу, однако Россия утверждает, что соблюдает правила.

 
Власти РФ объяснила это "проблемами со связью".
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