Взрыв ракеты в РФ: какие регионы Украины накрыло радиационное облако (видео, инфографика)
Об этом свидетельствует карта, обнародованная в Twitter исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Ласинной Зербо.
To requests on #IMS detection beyond #CTBT , data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We're also addressing w / station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls- Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.
На ней видно, что радиоактивное облако летало над Украиной с 15 по 18 августа.
В частности, речь идет о большей части юго-восточных регионов, оккупированном РФ Крыме, а также о части центральных районов страны.
Ранее сообщалось, что после взрыва в районе Северодвинска станции мониторинга радиации в российских городах Дубне и Кирове перестали передавать данные.
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