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Espreso.tvОбществоВзрыв ракеты в РФ: какие регионы Украины накрыло радиационное облако (видео, инфографика)

Взрыв ракеты в РФ: какие регионы Украины накрыло радиационное облако (видео, инфографика)

Радиоактивное облако после взрыва российской ракеты во время испытаний под Северодвинском несколько дней находилось над территорией Украины

Об этом свидетельствует карта, обнародованная в Twitter исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Ласинной Зербо.

 

На ней видно, что радиоактивное облако летало над Украиной с 15 по 18 августа.

В частности, речь идет о большей части юго-восточных регионов, оккупированном РФ Крыме, а также о части центральных районов страны.

Ранее сообщалось, что после взрыва в районе Северодвинска станции мониторинга радиации в российских городах Дубне и Кирове перестали передавать данные.

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