19 августа, 2019, 16:46

Радиоактивное облако после взрыва российской ракеты во время испытаний под Северодвинском несколько дней находилось над территорией Украины

Об этом свидетельствует карта, обнародованная в Twitter исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Ласинной Зербо. To requests on #IMS detection beyond #CTBT , data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We're also addressing w / station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls - Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.

На ней видно, что радиоактивное облако летало над Украиной с 15 по 18 августа.

В частности, речь идет о большей части юго-восточных регионов, оккупированном РФ Крыме, а также о части центральных районов страны.

Ранее сообщалось, что после взрыва в районе Северодвинска станции мониторинга радиации в российских городах Дубне и Кирове перестали передавать данные.