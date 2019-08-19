Взрыв под Архангельском: станции мониторинга радиации РФ прекратили передавать данные, - СМИ
19 августа, 2019, 13:15
После взрыва в районе Северодвинска, который произошел 8 августа во время испытаний новой российской ракеты, станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные
Об этом со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо передает The Wall Street Journal.
По его словам, данные о радиации с российских станций, входящих в международную сеть, перестали поступать через два дня после взрыва под Северодвинском.
В свою очередь российские чиновники заявили, что причиной этого стали "проблемы со связью"
- Напомним, ранее в Красноярском крае РФ произошли взрывы на складах боеприпасов.
- 8 августа в России в результате взрывов на военном полигоне под Архангельском погибли два человека, еще 6 - пострадали.
- В России, в результате взрывов на военном полигоне при испытании жидкостного реактивного двигателя, погибли уже трое военных, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии
- 12 августа в Росатоме заявили, что пятеро сотрудников Саровского ядерного центра погибли в Архангельской области на прошлой неделе во время испытания "нового специзделия".
- Согласно данным норвежского Центра радиационной защиты, радиоактивные элементы добрались до Норвегии.
- При этом уровень радиации в самом Северодвинске Архангельской области был превышен в 4-16 раз.
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