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Espreso.tvМирВзрыв под Архангельском: станции мониторинга радиации РФ прекратили передавать данные, - СМИ

Взрыв под Архангельском: станции мониторинга радиации РФ прекратили передавать данные, - СМИ

После взрыва в районе Северодвинска, который произошел 8 августа во время испытаний новой российской ракеты, станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные

Об этом со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо передает The Wall Street Journal.

По его словам, данные о радиации с российских станций, входящих в международную сеть, перестали поступать через два дня после взрыва под Северодвинском.

В свою очередь российские чиновники заявили, что причиной этого стали "проблемы со связью"

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