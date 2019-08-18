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Espreso.tvОбществоПо требованию прокуратуры задержан владелец одесского отеля "Токио Стар"

По требованию прокуратуры задержан владелец одесского отеля "Токио Стар"

В Одессе правоохранители задержали владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, передает Еспресо.TV.

"Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства .

Напомним, одесский предприниматель и политик Вадим Черный говорит, что сигнализация в отеле была исправной. Также он заявил, что готов нести полную ответственность за то, что случилось.

В ГСЧС подтверждают слова бизнесмена - отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. В то же время, летом 2019 года в "Токио Стар" должна была состояться плановая проверка, но ее проведению помешал владелец.

Государственное бюро расследований уже открыло производство против сотрудников ГСЧС, которые отвечали за данный объект.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", расположенном на ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере девять человек . Их анкетные данные устанавливаются.
  • Еще 10-х госпитализировали, из них 4 - в тяжелом состоянии.
  • Детей среди погибших и пострадавших нет.
  • Эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев.
  • Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично будет отвечать за то, что произошло.
  • Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана .
  • Кроме того, он заявляет, что все элементы противопожарной безопасности были вполне исправными .
  • Его отель является одним из самых дешевых мест для ночлега в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
  • Окон там, действительно, во многих номерах нет.
  • Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
  • Как заявили в ГСЧС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку.
  • Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
  • Пострадавших от пожара временно разместили в автобусах .
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