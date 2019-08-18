По требованию прокуратуры задержан владелец одесского отеля "Токио Стар"

18 августа, 2019, 07:52

В Одессе правоохранители задержали владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, передает Еспресо.TV.

"Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства .

Напомним, одесский предприниматель и политик Вадим Черный говорит, что сигнализация в отеле была исправной. Также он заявил, что готов нести полную ответственность за то, что случилось.

В ГСЧС подтверждают слова бизнесмена - отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. В то же время, летом 2019 года в "Токио Стар" должна была состояться плановая проверка, но ее проведению помешал владелец.

Государственное бюро расследований уже открыло производство против сотрудников ГСЧС, которые отвечали за данный объект.