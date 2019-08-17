ГБР открыло производство против сотрудниковГСЧС, которые отвечали за отель "Токио Стар"
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Еспресо.TV .
"Сейчас следователями ГБР проводятся следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля состояния системы противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.
В частности, допрашивают свидетелей, изымают необходимые документы.
Квалификация - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
По предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. Также проверяется версия о поджоге для сокрытия следов убийства и о неосторожном обращении с огнем посетителями.
- Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего погибли по меньшей мере девять человек. Их анкетные данные устанавливаются.
- Еще 10-х госпитализировали, из них четырех - в тяжелом состоянии.
- Детей среди погибших и пострадавших нет.
- Эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев.
- Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный , которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично будет отвечать за то, что произошло.
- Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана.
- Кроме того, он заявляет, что все элементы противопожарной безопасности были вполне исправны.
- Его отель является одним из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
- Окон там, действительно, во многих номерах нет.
- Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
- Как заявили в ГСЧС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку.
- Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
- Пострадавших от пожара временно разместили в автобусах.
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