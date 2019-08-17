ГБР открыло производство против сотрудниковГСЧС, которые отвечали за отель "Токио Стар"

17 августа, 2019, 18:23

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаев, в субботу, 17 августа 2019 года, начали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, приведшего к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Еспресо.TV .

"Сейчас следователями ГБР проводятся следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля состояния системы противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, допрашивают свидетелей, изымают необходимые документы.

Квалификация - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. Также проверяется версия о поджоге для сокрытия следов убийства и о неосторожном обращении с огнем посетителями.