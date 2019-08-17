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Espreso.tvОбществоГБР открыло производство против сотрудниковГСЧС, которые отвечали за отель "Токио Стар"

ГБР открыло производство против сотрудниковГСЧС, которые отвечали за отель "Токио Стар"

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаев, в субботу, 17 августа 2019 года, начали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, приведшего к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" и гибели людей

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Еспресо.TV .

"Сейчас следователями ГБР проводятся следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области при осуществлении ими проверок и других мероприятий с целью контроля состояния системы противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, допрашивают свидетелей, изымают необходимые документы.

Квалификация - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. Также проверяется версия о поджоге для сокрытия следов убийства и о неосторожном обращении с огнем посетителями.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего погибли по меньшей мере девять человек. Их анкетные данные устанавливаются.
  • Еще 10-х госпитализировали, из них четырех - в тяжелом состоянии.
  • Детей среди погибших и пострадавших нет.
  • Эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев.
  • Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный , которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично будет отвечать за то, что произошло.
  • Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана.
  • Кроме того, он заявляет, что все элементы противопожарной безопасности были вполне исправны.
  • Его отель является одним из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
  • Окон там, действительно, во многих номерах нет.
  • Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
  • Как заявили в ГСЧС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку.
  • Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
  • Пострадавших от пожара временно разместили в автобусах.
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