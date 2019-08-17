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Espreso.tvОбществоПострадавших от пожара в одесской гостинице "Токио Стар" временно разместили в автобусах

Пострадавших от пожара в одесской гостинице "Токио Стар" временно разместили в автобусах

Во время пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе были эвакуированы 150 человек. Сейчас их поселили во временном пункте пребывания, который организовали неподалеку из автобусов, предоставленных полицией и горсоветом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на полицию Одесской области.

"Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, ставший случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

"Сейчас у отеля постояльцы ищут свои вещи на месте пожара. Таких 64 человека, включая иностранцев. После того, как они закончат искать свои вещи, их отвезут в санатории на 16-й станции фонтана, где они будут размещены", - заявил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр

"Во время пожара в гостинице "Токио Стар" эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев. В частности, 14 граждан Беларуси, 5 - Франции, 2 - США, 1 - Великобритании, 2 - Турции и один - из Сьерра-Леоне. в общем людей в гостинице в начале пожара было 200 человек", - приводит у себя в Twitter'е уточненные данные от МВД журналист Михаил Штекель.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в котором погибли по меньшей мере восемь человек. Их анкетные данные устанавливаются.
  • Еще 10-х госпитализировали из них четверых в тяжелом состоянии.
  • Детей среди погибших и пострадавших нет.
  • Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично ответит за то, что произошло.
  • Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана.
  • Его отель является одним из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
  • Окон там, действительно, во многих номерах нет.
  • Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
  • Как заявили в ГСЧС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку.
  • Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
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