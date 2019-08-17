Пострадавших от пожара в одесской гостинице "Токио Стар" временно разместили в автобусах
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на полицию Одесской области.
"Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, ставший случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.
"Сейчас у отеля постояльцы ищут свои вещи на месте пожара. Таких 64 человека, включая иностранцев. После того, как они закончат искать свои вещи, их отвезут в санатории на 16-й станции фонтана, где они будут размещены", - заявил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр
"Во время пожара в гостинице "Токио Стар" эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев. В частности, 14 граждан Беларуси, 5 - Франции, 2 - США, 1 - Великобритании, 2 - Турции и один - из Сьерра-Леоне. в общем людей в гостинице в начале пожара было 200 человек", - приводит у себя в Twitter'е уточненные данные от МВД журналист Михаил Штекель.
- Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в котором погибли по меньшей мере восемь человек. Их анкетные данные устанавливаются.
- Еще 10-х госпитализировали из них четверых в тяжелом состоянии.
- Детей среди погибших и пострадавших нет.
- Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный, которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично ответит за то, что произошло.
- Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана.
- Его отель является одним из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
- Окон там, действительно, во многих номерах нет.
- Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
- Как заявили в ГСЧС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку.
- Нацполиция назвала три основные версии трагедии.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-