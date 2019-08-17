Пострадавших от пожара в одесской гостинице "Токио Стар" временно разместили в автобусах

17 августа, 2019, 15:10

Во время пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе были эвакуированы 150 человек. Сейчас их поселили во временном пункте пребывания, который организовали неподалеку из автобусов, предоставленных полицией и горсоветом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на полицию Одесской области.

"Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, ставший случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

"Сейчас у отеля постояльцы ищут свои вещи на месте пожара. Таких 64 человека, включая иностранцев. После того, как они закончат искать свои вещи, их отвезут в санатории на 16-й станции фонтана, где они будут размещены", - заявил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр

"Во время пожара в гостинице "Токио Стар" эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев. В частности, 14 граждан Беларуси, 5 - Франции, 2 - США, 1 - Великобритании, 2 - Турции и один - из Сьерра-Леоне. в общем людей в гостинице в начале пожара было 200 человек", - приводит у себя в Twitter'е уточненные данные от МВД журналист Михаил Штекель.