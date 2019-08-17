Нацполиция назвала основные версии пожара в одесской гостинице

17 августа, 2019, 12:02

Правоохранители рассматривают три версии причины пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли восемь человек и еще десять человек пострадали

Об этом утром в субботу, 17 августа 2019 года, заявил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Первая версия - это возможный факт убийства, когда потом был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия - это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия - неосторожное использование огня постояльцами отеля", - рассказал Бех.