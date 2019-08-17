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Espreso.tvОбществоНацполиция назвала основные версии пожара в одесской гостинице

Нацполиция назвала основные версии пожара в одесской гостинице

Правоохранители рассматривают три версии причины пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли восемь человек и еще десять человек пострадали

Об этом утром в субботу, 17 августа 2019 года, заявил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Первая версия - это возможный факт убийства, когда потом был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия - это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия - неосторожное использование огня постояльцами отеля", - рассказал Бех.

  • Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, из-за чего потеряли жизни по меньшей мере восемь человек . Их анкетные данные устанавливаются.
  • Еще 10-х госпитализировали с четвёртого тяжелом состоянии.
  • Детей среди погибших и пострадавших нет.
  • Владелец объекта - местный предприниматель и политик Вадим Черный , которому также принадлежит гостиница "Звезда" на Успенской улице. По словам президента Владимира Зеленского, он лично будет отвечать за то, что произошло.
  • Черный не против собственной ответственности, но в том случае, если его вина будет доказана .
  • Его отель является одним из самых дешевых мест для ночевки в Одессе - с ценами за проживание от 350 гривен в сутки за номер без окна.
  • Окон там, действительно, во многих номерах нет.
  • Ранее помещение использовалось трамвайным депо.
  • Как заявили в ДСНС, месяц назад в гостиницу не пустили проверку .
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